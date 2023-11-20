Возможные потери от санкций против «Арктик СПГ 2» оценили

РИА Новости: санкции против «Арктик СПГ 2» могут лишить РФ до 4 % мирового рынка

Санкции США, введенные в начале ноября против «Арктик СПГ 2», могут лишить Россию трех-четырех процентов рынка сниженного природного газа, на которые претендует проект «Новатэка», заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Мощность попавшего под блокирующие санкции проекта запланирована на уровне 19,8 миллиона тонн в год, а отгрузки должны начаться уже в 2024 году. Стоимость «Арктик СПГ 2» по данным на июнь 2023 года оценивалась в 25 миллиардов долларов, писал «Коммерсантъ».

Теперь же США фактически запрещают всему миру покупать топливо по этому проекту, говорится в материале. Такое положение дел может ударить в том числе по союзной для американцев Японии, с учетом того, что треть электричества страны вырабатывается из природного газа, а локальная энергетическая компания Mitsui в консорциуме с национальной корпорацией по нефти, газу и металлам JOGMEC владеет десятью процентами акций «Арктик СПГ 2».

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил о намерении страны «задушить» и прекратить функционирование «Арктик СПГ 2». Он назвал такие цели критически важными.

