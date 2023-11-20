Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:01, 20 ноября 2023Экономика

Возможные потери от санкций против «Арктик СПГ 2» оценили

РИА Новости: санкции против «Арктик СПГ 2» могут лишить РФ до 4 % мирового рынка
СюжетСанкции против России:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Санкции США, введенные в начале ноября против «Арктик СПГ 2», могут лишить Россию трех-четырех процентов рынка сниженного природного газа, на которые претендует проект «Новатэка», заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Мощность попавшего под блокирующие санкции проекта запланирована на уровне 19,8 миллиона тонн в год, а отгрузки должны начаться уже в 2024 году. Стоимость «Арктик СПГ 2» по данным на июнь 2023 года оценивалась в 25 миллиардов долларов, писал «Коммерсантъ».

Теперь же США фактически запрещают всему миру покупать топливо по этому проекту, говорится в материале. Такое положение дел может ударить в том числе по союзной для американцев Японии, с учетом того, что треть электричества страны вырабатывается из природного газа, а локальная энергетическая компания Mitsui в консорциуме с национальной корпорацией по нефти, газу и металлам JOGMEC владеет десятью процентами акций «Арктик СПГ 2».

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил о намерении страны «задушить» и прекратить функционирование «Арктик СПГ 2». Он назвал такие цели критически важными.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В Израиле выдвинули версию провала в день нападения ХАМАС. Командиры могли не поверить разведчицам из-за сексизма

      На Украине уволили заподозренного в хищении бюджета главу Госспецсвязи

      Шакире удалось избежать тюремного срока из-за мошенничества с налогами

      Россиян предупредили о грядущем подорожании ювелирных украшений

      «Уралвагонзавод» начал отказываться от производства вагонов

      40-летняя Ксения Бородина раскрыла отношение к алкоголю

      Россиянка лишилась квартиры и накоплений после беседы с «сотрудником МФЦ»

      Пытавшегося потушить Вечный огонь в Москве взяли под стражу

      Назван срок начала серийного выпуска электрической Lada

      Почти 140 российских детей эвакуировали из школы-интерната из-за телефона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости