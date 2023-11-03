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13:36, 3 ноября 2023Экономика

В новых санкциях США против России увидели угрозу для Японии

Bloomberg: санкции США против российского завода «Арктик СПГ 2» угрожают Японии
СюжетСанкции против России:

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Санкции США, введенные 2 ноября в отношении крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2», ставят под угрозу энергетическую безопасность Японии. Об этом пишет Bloomberg.

Правительство страны не раз отмечало, что топливо из России необходимо стране для покрытия энергетических потребностей. В «Арктик СПГ 2» 10 процентов принадлежит японскому консорциуму Mitsui/Jogmec. После того как другие крупные иностранные акционеры вышли из проекта на фоне военных действий на Украине, власти Японии, наоборот, призвали отечественные компании сохранить инвестиции.

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Ситуацию усугубляет то, что в Японии действует запрет на импорт угля, и одним из главных видов топлива для отопления домов в последнее время стал природный газ. Кроме того, у страны мало собственных ресурсов, и после прошлогоднего энергетического кризиса власти активизировали усилия по обеспечению страны сжиженным газом.

Согласно данным агентства, после того, как завод начнет добычу, Япония будет получать по два миллиона тонн СПГ в год. Это эквивалентно примерно трем процентам от общего объема, который поступает в страну по долгосрочным контрактам. В Mitsui заявили, что тщательно изучат влияние введенных санкций и примут соответствующие меры.

Минторг США 2 ноября объявил о введении санкций против «Арктик СПГ 2». В том числе ограничения затронули ряд крупных российских банков, компанию АФК «Система», СПБ Биржу и производителей боеприпасов, в частности, дронов «Ланцет».

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      Мария Грушко
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