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15:03, 27 июля 2023Экономика

Крупный поставщик оборудования для добычи газа перестал сотрудничать с Россией

Французская Technip Energies окончательно вышла из проекта «Арктик СПГ-2»

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Французская компания Technip Energies окончательно вышла из российского проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2», следует из отчета компании.

«Выход из "Арктик СПГ 2" завершен», — указано в документе.

Technip Energies занималась строительством и надзором на проекте, в частности, сооружением модулей с оборудованием. Как напоминает ТАСС, компания приостановила подавляющее большинство работ на «Арктик СПГ-2» еще в прошлом апреле после того, как ЕС ввел ограничения на поставку ряда товаров и оборудования для производства СПГ.

Technip входила в компанию NovArctic, которая является подрядчиком проекта. Стоимость контракта с ней оценивалась в 11,2 миллиарда долларов, планировалось построить три линии по производству СПГ мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая.

Несмотря на уход иностранных подрядчиков, «Новатэк» — основной акционер проекта — пока не сообщал о переносе сроков его запуска. Первую линию должны запустить до конца текущего года, вторую — в 2024 году, третью — в 2026-м.

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    Софья Ермакова
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