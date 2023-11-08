В США заявили о желании «задушить» российский проект «Арктик СПГ 2»

Госдеп заявил, что США ставят целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2»

США желают «задушить» и прекратить функционирование крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Об этом заявил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, передает РИА Новости.

Он указал, что на прошлой неделе Вашингтон ввел новые санкции против проекта. «Наша цель — задушить его», — отметил представитель Госдепа.

Пайатт добавил, что работа, которую ведет координатор санкций американского внешнеполитического ведомства во взаимодействии с Управлением контроля за иностранными активами (OFAC), заключается в «закручивании гаек». Он назвал это критически важным.

В начале ноября США ввели санкции в отношении «Арктик СПГ 2». Ограничения также затронули ряд банков, компанию АФК «Система», СПБ Биржу и производителей боеприпасов, в частности, разработчика дронов «Ланцет».