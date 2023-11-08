Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:40, 8 ноября 2023Мир

В США заявили о желании «задушить» российский проект «Арктик СПГ 2»

Госдеп заявил, что США ставят целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2»

Фото: Pixabay

США желают «задушить» и прекратить функционирование крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Об этом заявил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, передает РИА Новости.

Он указал, что на прошлой неделе Вашингтон ввел новые санкции против проекта. «Наша цель — задушить его», — отметил представитель Госдепа.

Пайатт добавил, что работа, которую ведет координатор санкций американского внешнеполитического ведомства во взаимодействии с Управлением контроля за иностранными активами (OFAC), заключается в «закручивании гаек». Он назвал это критически важным.

В начале ноября США ввели санкции в отношении «Арктик СПГ 2». Ограничения также затронули ряд банков, компанию АФК «Система», СПБ Биржу и производителей боеприпасов, в частности, разработчика дронов «Ланцет».

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть план, есть конкретные города». Зеленский раскрыл, как Украина будет воевать в ближайшие месяцы

      «Реал Мадрид» одержал разгромную победу и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

      Небензя назвал «куриной слепотой» нежелание Запада замечать агрессию Киева

      Названы возможные проблемы Украины в Евросоюзе

      В России назвали нарушением международного права удар ВСУ по Донецку

      На Украине заметили «чернобыльский» Ми-24

      Украинский военнопленный рассказал о схемах с выплатами за погибших бойцов ВСУ

      Белый дом признался в контактах США с ХАМАС

      Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС

      Генсек НАТО оценил решение Словакии отказаться от помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости