Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:15, 31 января 2024Экономика

Стало известно об отсутствии переговоров о продлении поставок газа через Украину

Новак: Россия не ведет переговоров с ЕС или Украиной по поводу транзита газа

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия не ведет переговоров ни о поставках газа в Европу через Украину, ни о его продаже на границе с этой страной, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, слова которого приводит «Интерфакс».

«У нас нет с украинской стороной переговоров по этому поводу. На текущий момент никаких переговоров нет ни с украинской, ни с европейской сторонами», — цитирует агентство зампреда российского кабмина.

Ранее из заявления словацкого премьера Роберта Фицо по итогам встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем стало известно о наличии договоренности по продолжению транзита после 2024 года. Украинская сторона такую перспективу опровергла.

По данным Bloomberg, в Европе также готовятся «исключить продление ключевого соглашения по украинскому газопроводу с Россией», придя к выводу, что даже наиболее зависимые от газа из РФ Австрия, Словакия и Чехия смогут найти альтернативу. При этом источник журналистов допускал, что поставки через Украину могут сохраниться и после истечения договора о транзите благодаря покупке ЕС газа на российско-украинской границе.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

      Назван самый популярный модный бренд в мире

      Захарова отвергла возможность переговоров о мирном договоре с Японией

      Восьмикратная паралимпийская чемпионка из России решила продать медали

      Россиянин похитил из магазина 15 коробок конфет и съел

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха зимой на любимом курорте богачей

      Улицкую предупредили о конфискации имущества после признания в спонсировании ВСУ

      В МИД заявили о раздражении США из-за коррупции на Украине

      Летучие мыши захватили общежитие крупного университета

      В России оценили интерес иностранцев к обмену замороженными активами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше