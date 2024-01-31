Стало известно об отсутствии переговоров о продлении поставок газа через Украину

Новак: Россия не ведет переговоров с ЕС или Украиной по поводу транзита газа

Россия не ведет переговоров ни о поставках газа в Европу через Украину, ни о его продаже на границе с этой страной, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, слова которого приводит «Интерфакс».

«У нас нет с украинской стороной переговоров по этому поводу. На текущий момент никаких переговоров нет ни с украинской, ни с европейской сторонами», — цитирует агентство зампреда российского кабмина.

Ранее из заявления словацкого премьера Роберта Фицо по итогам встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем стало известно о наличии договоренности по продолжению транзита после 2024 года. Украинская сторона такую перспективу опровергла.

По данным Bloomberg, в Европе также готовятся «исключить продление ключевого соглашения по украинскому газопроводу с Россией», придя к выводу, что даже наиболее зависимые от газа из РФ Австрия, Словакия и Чехия смогут найти альтернативу. При этом источник журналистов допускал, что поставки через Украину могут сохраниться и после истечения договора о транзите благодаря покупке ЕС газа на российско-украинской границе.