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12:51, 16 февраля 2024Экономика

Российский сенатор не поверил в отказ Европы от российского газа

Сенатор Цеков назвал ерундой и чушью способность Европы обойтись без газа из РФ
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Европа не может отказаться от российского газа, все утверждения европейских политиков об этом являются абсолютной ерундой и чушью. Такое мнение высказал сенатор, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

По его словам, делающими такие парадоксальные заявления движет ненависть, а европейские страны нуждаются в российском газе и других энергоресурсах. «Я в этом абсолютно убежден, и все понимают, что это абсолютно так», — подчеркнул Цеков.

Комментируя слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, которая назвала транзит российского раза через Украину более ненужным, сенатор заявил, что с таким же успехом Европа может попробовать жить без воздуха, дующего со стороны России.

Симсон рассказала о готовности принять отказ Украины от продления контракта на транзит газа на встрече с украинским министром энергетики Германом Галущенко. По ее словам, теперь Европа уверена, что сможет обеспечить поставки топлива в Центральную Европу, которая сильнее других зависела от России.

Сама же Украина указывала, что довела добычу до такого уровня, который позволит ей самой обеспечивать себя необходимым объемом энергоресурса и не зависеть от поставок по реверсу.

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Европа начала сокращать потребление российского газа после начала боевых действий на Украине. Несмотря на прогнозы о критическом дефиците топлива в зимний период и сверхвысоких ценах, по состоянию на середину февраля 2024 года биржевая стоимость газа в Европе упала в десять раз по сравнению с максимумами сентября 2022 года.

Ранее аналитики S&P Global Commodity Insights подсчитали, что в 2023 году доля трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из России в общем газовом потреблении Европы упала до 13 процентов, хотя в 2021 году она доходила до 40 процентов. Страны ЕС смогли заменить российского монополиста альтернативными поставщиками, в первую очередь американскими компаниями, а продажа СПГ не позволяет покрывать значительные потери от трубопроводного экспорта.

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      Платон Щукин
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