Газ в Европе подорожал

Стоимость газа на лондонской бирже ICE выросла до $327,4 за тысячу кубометров

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость газа резко выросла. О подорожании топлива свидетельствуют данные площадки.

На максимуме стоимость топлива по индексу нидерландского хаба TTF дорожала до отметки в 339,08 доллара за тысячу кубометров. К концу дня биржевые цены в Европе скорректировались до 327,4 доллара.

Во второй половине февраля 2024 года стоимость газа на крупнейшей в регионе площадке опускалась ниже уровня в 250 долларов за тысячу кубометров. Это рекордно низкий показатель с конца весны 2021 года. До этого голубое топливо установило несколько исторических рекордов, а средняя цена по итогам 2023 года составила порядка 460 долларов за тысячу кубометров.

В середине марта Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы сообщила о падении запасов топлива в местных ПХГ ниже отметки в 60 процентов. При этом уровень резервов в регионе оказался выше средних значений за последние пять лет на 17 процентных пунктов и стал рекордным как минимум с 2011-го.

По мнению аналитиков международного рейтингового агентства Fitch, к концу года средние биржевые цены на природный газ в Европе могут резко упасть и снизиться более чем на 20 процентов. Согласно ожиданиям экспертов, они составят 353 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, в 2024 году средние цены на топливо в регионе могут упасть на 106 долларов.