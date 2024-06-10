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18:52, 10 июня 2024Экономика

Акции «Газпрома» упали до минимума за семь лет

Акции «Газпрома» упали до минимума с сентября 2017 года

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ходе торгов на Мосбирже в понедельник, 10 июня, акции «Газпрома» потеряли более 3,5 процента, упав до минимума за семь лет. В последний раз на таком уровне они находились в сентябре 2017 года, свидетельствуют данные площадки.

Под конец дня бумаги опускались до 117,9 рубля за штуку. Худший результат акции крупнейшей российской газовой компании показывали в 2013 году — 106,5 рубля, хотя если оценивать их в долларовом выражении, то на текущий момент капитализация «Газпрома» находится на историческом минимуме.

Главной причиной того, что с начала года компания подешевела на четверть, стали первые за 25 лет финансовые потери. В мае «Газпром» сообщил, что относящийся к акционерам чистый убыток за 2023 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) составил 629 миллиардов рублей, что стало неожиданностью для экспертов.

На этом фоне компания отказалась от выплаты дивидендов. Эксперты не видят путей для улучшения ситуации в ближайшие годы. Отсутствие способов быстро заместить доходы, которые приходили с европейского рынка, и стабилизация мировых цен на газ ставят под вопрос текущую модель развития и возможность роста в перспективе нескольких лет.

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      Платон Щукин
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