В «Газпроме» отказались от выплаты дивидендов из-за убытков

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Совет директоров российского энергохолдинга «Газпром» рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности компании в 2023 году. Об этом говорится в сообщении эмитента.

Уточняется, что окончательное решение по этому вопросу акционеры компании примут на заседании, которое состоится 28 июня 2024 года. «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 года дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать», — сообщается в заявлении.

Основным акционером холдинга является государство, ему принадлежит в общей сложности 50,23 процента акций компании. В 2022 году «Газпром» направил на выплаты владельцам своих акций в общей сложности 1,208 триллиона рублей. Размер дивидендов тогда составил 51,03 рубля на акцию.

В 2023 году компания столкнулась со значительными убытками впервые за последние 25 лет. За 12 месяцев концерн понес потери на общую сумму в 629 миллиардов рублей на фоне падения выручки на 26,8 процента (до 8,542 триллиона). Для сравнения, в 2022-м «Газпром» получил 1,226 триллиона рублей прибыли.