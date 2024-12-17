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17:27, 17 декабря 2024Экономика

Акции «Газпрома» упали до минимума с 2009 года

Стоимость акций «Газпрома» в ходе торгов 17 декабря упала до 106,1 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В ходе торгов во вторник, 17 декабря, стоимость акций российского энергохолдинга «Газпром» в моменте упала до минимальной с января 2009 года отметки в 106,1 рубля за штуку. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

К 17:05 по московскому времени стоимость акций энергохолдинга незначительно поднялась до 106,32 рубля за штуку. Несмотря на это, выйти в плюс к уровню закрытия предыдущей торговой сессии не вышло — спад к тому моменту составил 2,2 процента.

До этого стоимость акций «Газпрома» стремительно падала в начале декабря. В моменте котировки снижались более чем на 4,6 процента, до 115,5 рубля за штуку. Подобную динамику участники рынка зафиксировали после заявления главы Минфина РФ Антона Силуанова, что его ведомство не заложило в проект госбюджета на 2025 год дивиденды от энергохолдинга.

По итогам 2023 года «Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных российских компаний. Его минус по стандартам финансовой отчетности (МСФО) за отчетный период оказался на уровне в 583,1 миллиарда рублей. За первые девять месяцев 2024 года чистый убыток «Газпрома» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составил 309,1 миллиарда рублей.

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Акции «Газпрома», как и ценные бумаги ряда других российских компаний, падают в цене на фоне ожидания очередного повышения ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ). Участники рынка прогнозируют новое ужесточение денежно-кредитной политики по итогам ближайшего заседания совета директоров регулятора, которое состоится в пятницу, 20 декабря.

Консенсус-оценка аналитиков подразумевает рост ставки до 23 процентов, хотя некоторые эксперты ожидают ее увеличения до 25 процентов. Поводом для такого решения, по их мнению, станет усиление инфляционного давления на российскую экономику.

Ранее индекс Мосбиржи, на которой торгуются ценные бумаги «Газпрома», упал до минимума марта 2023 года и впервые с этого времени оказался ниже отметки в 2400 пунктов. В начале торгового дня показатель на минимуме доходил до 2388 пунктов. В свою очередь, индекс РТС к тому времени приблизился к самому низкому значению с марта 2022 года, который был достигнут 28 ноября (723 пункта).

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