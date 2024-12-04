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18:51, 4 декабря 2024Экономика

Минфин не заложил в план бюджета дивиденды от «Газпрома»

Силуанов: Минфин не ждет от «Газпрома» дивидендов в 2025 году
Лилиана Набиуллина (редактор)
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Минфин не заложил в проект государственного бюджета на 2025 год дивиденды от «Газпрома». Об этом на форуме «Россия зовет!» в беседе с РБК рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

Министерство не ждет от российского энергогиганта дивидендов в следующем году, пояснил Силуанов. Государственным компаниям, безусловно, нужно делиться прибылью с акционерами, однако в ситуациях, когда средства будут требоваться самой компании, их лучше оставить внутри нее, дал понять он.

В начале декабря первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что недавние регуляторные события значительно снизили вероятность дивидендного «сюрприза» от ВТБ. Окончательное решение о том, будет ли производиться выплата дивидендов за 2024 год, банк примет уже в феврале 2025-го, уточнил Пьянов. Ранее в кредитной организации заявляли, что рассматривают возможность выплаты дивидендов по итогам текущего года.

Дивиденды еще одного нефтяного гиганта, «Татнефти», в 2025 году будут ниже ожидаемых. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 17,39 рубля на каждый тип акций, тогда как консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал, что они окажутся на уровне 24,2 рубля на акцию.

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