Российская нефтяная компания выплатит дивиденды ниже ожидаемых

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽17,39

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 17,39 рубля на каждый тип акций. Об этом представители компании сообщили на сайте раскрытия информации.

Согласно опубликованным данным, доходность ценных бумаг составит 3,1 процента. Этот показатель оказался меньше прогнозируемого — согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», от компании ожидали дивиденды на уровне 24,2 рубля на акцию.

Окончательное решение о выплате дивидендов должны одобрить акционеры на общем собрании 19 декабря. Если не наберется кворум, это решение рассмотрят 26 декабря.

Датой отсечки по выплате дивидендов выбрали 8 января. Так как Московская биржа не будет работать 7-го числа, последним днем, когда можно будет приобрести ценные бумаги «Татнефти» с расчетом на выплату дивидендов, станет 6 января.

Акции нефтяной компании отреагировали на решение Совета директоров выплатить меньшие дивиденды, чем ожидалось, падением. На момент открытия торгов акция «Татнефти» стоила порядка 580 рублей, на минимуме ее стоимость падала более чем на 3,2 процента, до 561 рубля. Аналогично дешевели и привилегированные акции. К моменту написания материала их стоимость скорректировалась до 567,9 и 566,6 рубля соответственно.

В конце сентября Forbes опубликовал рейтинг 100 крупнейших по размеру чистой прибыли российских компаний. На тот момент «Татнефть» заняла девятое место рейтинга, опередив «Норникель». При этом выше в списке расположились ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, ВТБ, «Сахалинская энергия» и «Транснефть». Прошлогодний лидер, «Газпром», по версии журнала, в этом году выбыл из списка: компания отчитывалась, что чистый убыток по МСФО составил 629 миллиардов рублей против прибыли 1,23 триллиона рублей годом ранее.