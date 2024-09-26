Названы самые прибыльные российские компании

Forbes: «Роснефть» стала самой прибыльной компанией России в 2023 году

«Роснефть» возглавила рейтинг 100 крупнейших по размеру чистой прибыли российских компаний, ее результат по итогам 2023 года составил 1,529 триллиона рублей При этом годом ранее нефтяная компания была на третьем месте. Об этом пишет Forbes.

На втором месте рейтинга — Сбербанк с чистой прибылью 1,509 триллиона рублей, на третьем — «Сургутнефтегаз», чей результат составил 1,32 триллиона рублей.

Прошлогодний лидер, «Газпром», по версии журнала, в этом году выбыл из списка: компания отчитывалась, что чистый убыток по МСФО составил 629 миллиардов рублей против прибыли 1,23 триллиона рублей годом ранее.

Также в первой десятке рейтинга самых прибыльных российских компаний названы: ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, ВТБ, «Сахалинская энергия», «Транснефть», «Татнефть» и «Норникель».

Ранее президент России Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» и правительству подготовить долгосрочный план развития отечественного энергохолдинга, рассчитанный на ближайшие десять лет.