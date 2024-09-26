Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:27, 26 сентября 2024Экономика

Названы самые прибыльные российские компании

Forbes: «Роснефть» стала самой прибыльной компанией России в 2023 году

«Роснефть» возглавила рейтинг 100 крупнейших по размеру чистой прибыли российских компаний, ее результат по итогам 2023 года составил 1,529 триллиона рублей При этом годом ранее нефтяная компания была на третьем месте. Об этом пишет Forbes.

На втором месте рейтинга — Сбербанк с чистой прибылью 1,509 триллиона рублей, на третьем — «Сургутнефтегаз», чей результат составил 1,32 триллиона рублей.

Прошлогодний лидер, «Газпром», по версии журнала, в этом году выбыл из списка: компания отчитывалась, что чистый убыток по МСФО составил 629 миллиардов рублей против прибыли 1,23 триллиона рублей годом ранее.

Также в первой десятке рейтинга самых прибыльных российских компаний названы: ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, ВТБ, «Сахалинская энергия», «Транснефть», «Татнефть» и «Норникель».

Ранее президент России Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» и правительству подготовить долгосрочный план развития отечественного энергохолдинга, рассчитанный на ближайшие десять лет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Занимайтесь своими делами». В Узбекистане ответили МИД России после реакции на избиение школьника из-за русского языка

      Генсек ООН призвал Россию и США возобновить процесс сокращения ядерных вооружений

      Названы самые прибыльные российские компании

      Решение передать Украине бомбы JSOW оценили

      Офис Зеленского обвинили в устранении от власти конкурирующих политиков

      В Норвегии разыскивают подозреваемого в причастности к взрывам в Ливане бизнесмена

      В Донецке шесть пожарных пострадали в результате удара ВСУ

      В Мариуполе дети пострадали от найденного взрывоопасного предмета

      Супердолгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют

      Мужчина залил партнершу бетоном и попался через 16 лет после преступления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше