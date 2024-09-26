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15:32, 26 сентября 2024Экономика

Путин поручил подготовить долгосрочный план развития «Газпрома»

Путин поручил подготовить план развития «Газпрома» на ближайшие десять лет

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» и правительству подготовить долгосрочный план развития отечественного энергохолдинга, рассчитанный на ближайшие десять лет. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Как отметил президент, долгосрочный план развития «Газпрома» поможет обеспечить устойчивое развитие корпорации в среднесрочной перспективе. «Я прошу компанию и ее руководство совместно с правительством подготовить десятилетний план», — резюмировал Путин.

После начала боевых действий на Украине «Газпром» лишился большей части поставок природного газа на европейский энергетический рынок. На этом фоне в мае 2024 года в энергохолдинге сообщили, что относящийся к акционерам корпорации чистый убыток по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) составил 629 миллиардов рублей. За отчетный период выручка холдинга упала на 26,8 процента, до 8,542 триллиона. В мае 2024-го совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам деятельности компании в 2023-м.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с учетом напряженной ситуации с прибыльностью корпорацию российское правительство захотело освободить ее от налога на добычу полезных ископаемых в 2025 году. При подобной меры власти хотят облегчить нагрузку на бюджет холдинга на фоне резкого спада экспорта трубопроводного газа в Европу, рынок которой до 2022-го считался ключевым для российской компании.

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