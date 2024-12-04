Акции «Газпрома» усилили падение после заявления Минфина

Акции «Газпрома» усилили падение после заявления Силуанова о дивидендах компании

Акции «Газпрома» усилили снижение, теряя примерно шесть процентов на Московской бирже, после заявления главы Министерства финансов России Антона Силуанова о дивидендах компании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным на 18:24 по московскому времени, акции компании снижались на 4,64 процента, до 115,84 рубля. К 18:39 акции находились на уровне 115,5 рубля.

В начале торгов на вечерней сессии Московской биржи акции «Газпрома» снижались на 5,96 процента до отметки в 114,24 рубля.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин не заложил в проект государственного бюджета на 2025 год дивиденды от «Газпрома». Ведомство не ждет от российского энергогиганта дивидендов в следующем году, пояснил Силуанов. Государственным компаниям, безусловно, нужно делиться прибылью с акционерами, однако в ситуациях, когда средства будут требоваться самой компании, их лучше оставить внутри нее, дал понять он.