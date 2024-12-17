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11:10, 17 декабря 2024Экономика

Российский фондовый рынок ускорил падение

Индекс Мосбиржи впервые с марта 2023 года упал ниже 2400 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В начале торгового дня во вторник, 17 декабря, индекс Мосбиржи впервые с марта 2023 года опустился ниже 2400 пунктов. На минимуме он доходил до 2388 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Индекс РТС опустился до 731 пункта и приблизился к минимуму с марта 2022 года, который был достигнут 28 ноября (723 пункта). Индекс гособлигаций RGBI торгуется в районе 98,1 пункта.

Курс юаня поднимался до 13,95 рубля, но пока не преодолел отметку в 14 рублей. Доллар к российской валюте на рынке Форекс демонстрирует снижение до 103,1 рубля.

Акции российских компаний падают на фоне ожидания нового ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Большинство экспертов ожидают, что в пятницу, 20 декабря, регулятор поднимет ставку до 23 процентов, хотя некоторые аналитики готовятся к 25 процентам. Поводом для такого решения должно стать резкое ускорение инфляции.

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