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07:51, 3 октября 2024Экономика

Самой убыточной российской компанией стал «Газпром»

Forbes: «Газпром» вышел в лидеры рейтинга самых убыточных российских компаний

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

По итогам 2023 года рейтинг самых убыточных российских компаний возглавил «Газпром», минус которого по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 583,1 миллиарда рублей. Соответствующий список представил российский Forbes.

Компания вышла в лидеры после сверхуспешного 2022 года, в котором ей удалось заработать 1,3 триллиона рублей. Однако, как отмечает издание, в основном первый за четверть века убыток «Газпрому» обеспечили обесценивание нефинансовых активов и курсовая разница, а вот чистый денежный поток от операционной деятельности в тот же период вырос.

Вторым в рейтинге стал Амурский газохимический комплекс с убытком по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 71,9 миллиарда рублей, что почти в десять раз больше, чем в 2022 году. Завод еще не начал работу, поэтому результат также большей частью связан с убытком по курсовым разницам от пересчета активов и обязательств в иностранной валюте.

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