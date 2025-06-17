В России оценили расходы россиян на помощь «Газпрому»

«Ъ»: Минэнерго связало помощь «Газпрому» с ростом цен на тепло и электроэнергию

Предложение индексировать цены на газ в России для промышленных потребителей на десять процентов два раза в год, что должно поддержать лишившейся большей части европейского рынка «Газпром», приведет к дополнительному росту цен на тепло и электроэнергию. К такому выводу в своих оценках пришло Минэнерго, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство представило расчеты на совещании у замглавы Минэнерго Павла Сорокина. Инициатива компании проходит оценку в правительстве. Проработать ее в конце января предложил президент страны Владимир Путин.

С июля этого года стоимость газа для всех потребителей вырастет на 10,3 процента, а для электроэнергетических компаний и ЖКХ — дополнительно на 11 процентов.

В «Газпроме» подчеркивают, что сезонный коэффициент следует вводить для всех категорий потребителей, кроме населения. Виталий Ермаков из Высшей школы экономики отметил, что активность компании связана с особенностями цен на газ в России. Дело в том, что частные газовые хранилища, которые позволили бы сглаживать спрос на топливо зимой и летом, в стране отсутствуют, а «Газпром» вынужден продавать газ по фиксированным регулируемым ценам.

В результате компания сталкивается с существенными искажениями и вынуждена искать способы покрывать убытки на внутреннем рынке. Ранее этому способствовали сверхприбыли от продажи газа в Европу, теперь же надо искать варианты, и пока международные рынки не могут закрыть образовавшуюся дыру.

В Минэнерго полагают, что платежи за электроэнергию будут расти на три процента в год дополнительно, что увеличит их объем в среднем на 40-45 миллиардов рублей. Для рынка тепла последствия оцениваются как значительно более серьезные.

Сами энергетики прогнозируют гораздо более интенсивный рост цен. В «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет генерирующие компании) ожидают, что дополнительный рост тарифов на тепловую энергию для конечных потребителей составит в среднем 20 процентов в зависимости от региональной специфики и доли газа в структуре топлива.

В свою очередь, в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупную промышленность) напоминают, что «Газпром» мог бы дополнительно оптимизировать затраты и повышать внутреннюю эффективность, а не повышать цены.

В начале года стало известно, что на фоне проблем с финансами «Газпром» решил сократить департаменты и более чем в полтора раза урезать численность сотрудников центрального аппарата. Позднее компания отчиталась об убытке по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) в 2024 году в размере 1,076 триллиона рублей.