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11:43, 30 июня 2025Экономика

Названы расходы российской промышленности из-за взлета цен на газ

«Ъ»: Промышленность в РФ оценила расходы из-за роста цен на газ в 85 млрд рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Решение об индексации тарифов на газ для промышленных потребителей на 10 процентов, которое в настоящее время готовит правительство, увеличит расходы для крупных промышленных предприятий на 85 миллиардов рублей в год. Об этом со ссылкой на письмо «Сообщества потребителей энергии» (объединяет крупную промышленность) премьер-министру Михаилу Мишустину сообщает «Коммерсантъ».

Автором такой инициативы стал «Газпром», который не может компенсировать возникшую в связи с санкциями потерю доходов, приходившихся на европейский рынок. Поручение проработать ее дал в январе президент страны Владимир Путин.

Предполагается, что в первом и четвертом кварталах для всех потребителей газа, кроме населения, будет вводиться коэффициент 1,1. Авторы письма полагают, что улучшение финансового состояния газовой монополии приведет к резкому сокращению бюджетных поступлений, витку инфляции и сокращению инвестиционного потенциала компаний.

В «Совете производителей энергии» (объединяет генерирующие компании), в свою очередь, не видят возможность обойтись без повышения тарифов на электро- и тепловую энергию. В частности, последняя, отпускаемая с коллекторов источников, должна подорожать на 3-7,9 процента в зависимости от доли газа в структуре топлива.

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Для конечного потребителя отопление станет дороже на 2,8-5 процентов уже в этом году. С июля 2026 года рост цен должен достигнуть 15-20 процентов. Производители подчеркивают, что лишние расходы приведут к сокращению ремонтов, а это чревато увеличением числа аварий.

Ранее Минэнерго подсчитало, что индексация цен на газ в России для промышленных потребителей на десять процентов два раза в год приведет к росту платежей за электроэнергию на три процента в год дополнительно, что увеличит их объем в среднем на 40-45 миллиардов рублей. Для рынка тепла ведомство оценивает последствия как значительно более серьезные.

До этого сообщалось, что собрание акционеров «Газпрома», прошедшее в заочной форме, утвердило решение не выплачивать дивиденды за 2024 год. Таким образом, за четыре года, начиная с 2021-го, компания выплатила акционерам дивиденды только по итогам первого полугодия 2022 года.

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