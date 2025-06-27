Cобрание акционеров «Газпрома» утвердило решение о невыплате дивидендов

Cобрание акционеров «Газпрома» решило не выплачивать дивиденды за 2024 год

Собрание акционеров «Газпрома», прошедшее, как и планировалось, в заочной форме, утвердило решение не выплачивать дивиденды за 2024 год. Об этом сообщается в Telegram-канале энергокомпании.

Ранее с соответствующей рекомендацией выступил совет директоров «Газпрома». Бумаги компании отреагировали на сегодняшнее сообщение незначительным снижением, опускаясь на момент написания материала на 0,4 процента, до 126,18 рубля за штуку.

Таким образом, за четыре года, начиная с 2021-го, «Газпром» выплатил акционерам дивиденды только по итогам первого полугодия 2022 года.

Также собрание в связи с изменениями ФЗ «Об акционерных обществах» утвердило устав компании в новой редакции и новый совет директоров, на 11 мест в котором было выдвинуто 11 кандидатур.