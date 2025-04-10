Годовое собрание акционеров «Газпрома» предложили провести в заочном формате

Правление «Газпрома» предложило провести годовое собрание акционеров заочно

Правление ПАО «Газпром» предложило провести годовое собрание акционеров в заочном формате. Об этом сообщается на сайте компании.

Само мероприятие, как сообщалось ранее, состоится 26 июня. Тогда же стало известно, что в список вопросов, по которым будут приниматься решения, вошли в том числе утверждение распределения прибыли по результатам 2024 года и решения по выплате дивидендов. В прошлом году от нее было решено отказаться.

Как следует из информации, размещенной на сайте ПАО, по итогам 2021-2023 годов дивидендные выплаты были произведены только за первое полугодие 2022-го.

Помимо этого, на рассмотрение вынесут проект устава «Газпрома» в новой редакции, появление которого «обусловлена в основном изменениями в Федеральном законе "Об акционерных обществах"». Будет избран и новый совет директоров. На 11 мест в нем выдвинуты 11 кандидатур, напоминает «Интерфакс».