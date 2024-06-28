Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:00, 28 июня 2024Экономика

«Газпром» окончательно отказался от выплаты дивидендов

Акционеры «Газпрома» утвердили отказ от выплаты дивиденды за 2023 год

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Общее годовое собрание акционеров «Газпрома» утвердило майскую рекомендацию совета директоров компании отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Пресс-релиз с такой информацией опубликован на сайте холдинга.

Также собрание согласилось с размерами выплат вознаграждений членам совета директоров, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы.

Об отказе «Газпрома» от дивидендов стало известно в мае. Решение было ожидаемым в связи с результатами деятельности компании. Впервые за четверть века она получила относящийся к акционерам чистый убыток по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО), причем сразу в размере 629 миллиардов рублей. Выручка за тот же период упала на 26,8 процента, до 8,542 триллиона.

Из годового отчета компании стало известно, что добыча природного газа опустилась до рекордно низких 359 миллиардов кубометров. На этом фоне акции «Газпрома» падали до минимума за десять лет.

Главной причиной такой ситуации стала потеря подавляющей части европейского рынка, заменить который не удается. Поставки в Китай и Среднюю Азию не позволяют компенсировать выпавшие объемы, а нарастить их невозможно из-за отсутствия спроса и инфраструктуры. Чтобы справиться с проблемами, «Газпром» продолжает поиск новых рынков сбыта. На днях компания подписала меморандум о поставках газа в Иран.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      У россиян конфисковали десятки тысяч компьютеров, автомобилей и лодок. Кому передали это имущество?

      «Зенит» захотел купить игрока «Спартака» за 20 миллионов евро

      Россиянин пытался вывезти военную технику из страны и попался ФСБ

      «Катастрофа для президента США». За дебатами Байдена и Трампа следил весь мир. Почему их итоги напугали планету?

      «Газпром» окончательно отказался от выплаты дивидендов

      Глава российского города досрочно ушел в отставку на фоне массового отравления жителей

      Ле Пен выступила за обучение французами ВСУ только за пределами Украины

      Белорусские пограничники сбили украинский БПЛА

      Спрогнозировано начало рецессии в США

      В Кремле пообещали ознакомиться с содержанием дебатов в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше