Желание «Газпрома» поставлять газ в Иран объяснили

«Ъ»: Иран может стать газовым хабом «Газпрома» для поставок в Индию и Пакистан

Поставки российского трубопроводного газа в Иран должны помочь «Газпрому» продавать топливо в третьи страны, потому что сама Исламская республика серьезной нужды в нем не испытывает. Об этом со ссылкой на опрос экспертов пишет «Коммерсантъ».

Евгения Попова из «Имплемента» считает, что желание компании выйти на иранский рынок объяснимо возможностью своповых поставок по перспективному трубопроводу в Индию через Пакистан, а также через проекты по сжижению газа на юге страны.

Другие аналитики не исключают, что своповые поставки могут пойти в Турцию, тоже желающую стать региональным газовым хабом для потребителей в Европе. Детали меморандума о проработке организации поставок российского раза в Иран, который накануне подписали стороны, не раскрываются.

Под свопом в данном случае понимаются поставки газа на север Ирана и получение аналогичных объемов топлива иранского происхождения на юге и северо-западе. Сама Исламская республика является одним из лидеров по запасам природного газа в мире, а также третьей по его добыче (245,6 миллиарда кубометров в 2023 году), но испытывает сложности с экспортом и регулярно сталкивается с нехваткой топлива на севере, особенно зимой, из-за проблем с газопроводами.

Чтобы снять проблему на севере, Ирану достаточно будет трех или четырех миллиардов кубометров российского газа в год, но общий потенциал экспорта с учетом инфраструктуры составляет 10 миллиардов. Поставки могут идти через Азербайджан или через газопровод Средняя Азия — Центр в реверсивном режиме.

При этом в сезонном режиме для «Газпрома» поставки в Иран будут невыгодны из-за стоимости с учетом большой продолжительности маршрута. В связи с этим до потери подавляющей части европейского рынка российская компания не обращала внимания на Исламскую республику. В нынешнем заявлении объем и маршрут поставок также не раскрывается, однако в Тегеране выражают уверенность, что меморандум превратится в контракт в скором времени.

«Газпром» ищет новые направления для поставок газа на фоне сокращения добычи до исторического минимума и первых за четверть века убытков по итогам года.