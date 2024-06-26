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14:27, 26 июня 2024Экономика

«Газпром» собрался поставлять газ в Иран

«Газпром» подписал меморандум об организации поставок газа в Иран

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Во время визита делегации «Газпрома» во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером в Иран подписан стратегический меморандум о проработке организации поставок российского раза в Исламскую республику. Об этом сообщает Telegram-канал российской компании.

С иранской стороны в меморандуме представлена National Iranian Gas Company (NIGC). Также Миллер провел встречу с министром нефти Ирана Джавада Оуджи, на которой они обсудили направления сотрудничества в энергетической сфере.

«Газпром» продолжает поиск новых направлений для поставок газа на фоне потери подавляющей части европейского рынка и сокращения до исторического минимума объемов добычи газа.

В минувшем году добыча компании составила 359 миллиардов кубометров. В совокупности с падением мировых цен на газ такой результат привел к первому за четверть века годовому убытку по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), который составил 629 миллиардов рублей, и падению акций до минимума за десять лет.

За последние два года «Газпром» договорился о поставках газа по трубопроводу в ряд бывших советских республик — Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Однако эти контракты не компенсируют потери на рынке Евросоюза.

Иран, в свою очередь, обладает значительными запасами газа и не нуждается в импорте из России, однако поставки могут проходить по спотовой схеме, что позволит стране увеличить собственный экспорт.

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      Платон Щукин
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