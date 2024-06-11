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08:56, 11 июня 2024Экономика

«Газпром» сообщил об историческом минимуме добычи газа

«Газпром» сообщил о падении добычи газа в 2023 году до исторического минимума

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По итогам 2023 года добыча природного и попутного газа «Газпромом» упала на 13 процентов, до 359 миллиардов кубометров, что стало историческим минимумом. Об этом говорится в годовом отчете компании.

Относительно 2021 года падение составило 30 процентов (156 миллиардов кубометров). После преобразования министерства газовой промышленности СССР в газодобывающий концерн его добыча превышала 600 миллиардов кубометров.

Также в документе указывается, что переработка газа увеличилась с 34,7 миллиарда кубометров в 2022 году до 49,9 миллиарда кубометров, добыча нефти — с 67,9 миллиона тонн до 72,4 миллиона, а переработка нефти, стабильного газового конденсата и других жидких углеводородов упала с 57,5 миллиона тонн до 56,8 миллиона.

Объем капитальных инвестиций в 2023 году составил 3 118,6 миллиарда рублей, что на 276,8 миллиарда рублей больше, чем годом ранее. В текущем году инвестиции оцениваются в 2 572,8 миллиарда рублей.

Накануне акции «Газпрома» упали до самого низкого с сентября 2017 года уровня. На минимуме их стоимость составляла 117,9 рубля. Компания начала терять капитализацию в мае на фоне сообщения о первом за четверть века относящемся к акционерам убытке по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО), размер которого составил 629,1 миллиарда рублей. Процесс ускорился после того, как совет директоров компании решил отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год.

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      Платон Щукин
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