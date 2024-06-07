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14:33, 7 июня 2024Экономика

«Газпром» договорился с Казахстаном о транзите газа в бывшие республики СССР

«Газпром» заключил с Казахстаном договор на транзит газа в Узбекистан и Киргизию

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российский «Газпром» подписал с Казахстаном договор на транзит газа в бывшие республики СССР. О заключении соглашения на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщает ТАСС.

В рамках контракта российское топливо будут поставлять на север и юг Киргизии, а также местным компаниям «Электрические станции» и «Бишкектеплоэнерго». Еще одно соглашение подразумевает совместную с Казахстаном подготовку системы газопроводов Средняя Азия — Центр (САЦ), проходящих из Туркменистана в Россию. Эти мероприятия пройдут для увеличения транзита газа в Узбекистан.

Узбекистан заключил с «Газпромом» двухлетний договор о покупке 2,8 миллиарда кубометров газа в год. В рамках соглашения российская транснациональная энергетическая компания планирует нарастить поставки по маршруту САЦ к ноябрю 2025 года. В феврале 2024 года правительство Узбекистана заявило о намерении модернизировать магистральную газовую систему республики, чтобы увеличить импорт российского топлива в 3,5 раза, с 9 до 32 миллионов кубометров в сутки.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин назвал маршрут поставки газа через Казахстан эффективным. Он позволяет наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети и будет способствовать развитию всего региона Центральной Азии. Будущие консультации с Туркменистаном президент России назвал перспективными, поскольку страна «традиционно участвует в этих рынках», так что ее подключение к обсуждению послужит общим интересам.

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      Вячеслав Агапов
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