Путин назвал эффективным маршрут поставок газа в Узбекистан

Путин: консультации с Туркменией о поставках газа в Узбекистан целесообразны

Президент России Владимир Путин во время интервью газете «Казахстанская правда» поднял вопрос о поставках газа в Узбекистан через территорию Казахстана. По его словам, целесообразно будет провести консультацию с представителями Туркмении, таким образом включив их в обсуждение.

«Седьмого октября вместе с президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии», — заявил Путин.

Будущие консультации с Туркменистаном президент России назвал перспективными. «Они традиционно участвуют в этих рынках, и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах», — добавил он.

Ранее Путин заявил о готовности Москвы создать проект АЭС для Казахстана. По словам российского лидера, новый объект «повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны».