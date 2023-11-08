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01:15, 8 ноября 2023Россия

Путин заявил о готовности Москвы создать проект АЭС для Казахстана

Путин рассказал, что Россия готова создать проект АЭС для Казахстана
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва будет готова разработать проект АЭС с использованием самых передовых технологий, если Казахстан согласится на строительство Россией объекта. Текст интервью Владимира Путина изданию «Казахстанская правда» опубликован на сайте Кремля.

«Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий», — отметил Путин.

Он напомнил, что власти Казахстана рассматривают вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. По словам российского лидера, новый объект «повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны».

В мае прошлого года в Министерстве энергетики Казахстана назвали возможное место для строительства новой атомной электростанции. Как отмечалось, АЭС может быть построена возле озера Балхаш или в районе города Курчатов на востоке Казахстана.

В декабре 2021 года о намерении Казахстана строить новую АЭС заявлял бывший президент республики Нурсултан Назарбаев. Он подчеркивал, что необходимость ее возведения обусловлена ростом потребления электроэнергии в регионе.

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      Марина Совина
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