В Казахстане назвали возможное место для строительства новой АЭС

Министр энергетики Казахстана заявил, что новую АЭС могут построить в районе озера Балхаш

В Министерстве энергетики Казахстана назвали возможное место для строительства новой атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает портал Tengrinews.

По словам главы ведомства Болата Акчулакова, АЭС может быть построена возле озера Балхаш или в районе города Курчатов на востоке Казахстана. При этом он отметил, что лучшей локацией для размещения станции будет именно территория возле Балхаша.

«По району размещения, наверное, можно что-то сказать, но по точке размещения и по технологии пока еще нет», — добавил министр.

В декабре 2021 года о намерении Казахстана строить новую АЭС заявлял бывший президент республики Нурсултан Назарбаев. Он подчеркивал, что необходимость ее возведения обусловлена ростом потребления электроэнергии в регионе.

Тогда же глава фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев утверждал, что атомную электростанцию будут строить в селе Улькен, расположенном на берегу Балхаша. По его словам, за строительство объекта готовы взяться подрядчики из Китая, России и Франции.