В Казахстане построят АЭС в поселке-призраке

В Казахстане определились с выбором площадки для строительства АЭС в стране. Атомную электростанцию возведут в селе Улькен, расположенном на берегу крупного озера Балхаш. Выбор места для возведения АЭС озвучил глава фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, сообщает «Sputnik Казахстан».

Улькен — это поселок-призрак, множество домов здесь никогда не были заселены жителями. Населенный пункт основали в 1984 году для работников будущей Южно-Казахстанской ГРЭС, однако позже планы по строительству предприятия свернули. В итоге Улькен стал небольшим рыбацким селом, с 1999 по 2009 год его население сократилось в два раза.

За АЭС в Казахстане готовы взяться подрядчики из Китая, России и Франции — соответствующие предложения уже поступили в республику, рассказал Саткалиев. Чьи технологии выберут в Казахстане, пока неизвестно. «При принятии решений будет учитываться весь спектр — безопасность применяемых технологий, количество построенных таких оптимальных практик эксплуатации атомных реакторов, а также возможность локализации топлива в Казахстане», — пояснил глава фонда.

Намерение построить атомную станцию в Казахстане озвучил ранее бывший президент среднеазиатской республики Нурсултан Назарбаев. Причина возведения станции — рост потребления электроэнергии в регионе. Дефицит наблюдается как в Казахстане, так и в соседнем Китае.

Ранее в Белоруссии регулирующие органы одобрили физический пуск второго энергоблока Белорусской АЭС. Топливо в реактор планируют загрузить уже в 2021 году, а сам блок запустят в 2022-м.