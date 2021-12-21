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Белорусской АЭС выдали лицензию на физический пуск второго блока

Министерство по чрезвычайным ситуациям одобрило запуск второго энергоблока Белорусской АЭС

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусская АЭС получила одобрение Министерства по чрезвычайным ситуациям на физический пуск второго блока атомной станции, сообщили на сайте ведомства. Запуск энергоблока запланирован на 2022 год.

«Коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям на основании представленных Госатомнадзором материалов принято решение о выдаче лицензии ГП "Белорусская АЭС" на начало физического пуска энергоблока номер два», — говорится в заявлении МЧС Белоруссии. Разрешение выдал департамент по ядерной и радиационной безопасности — Госатомнадзор.

Станция официально строится в Белоруссии с 2013 года, однако активные работы начались в конце 2015-го. Разработку проекта и строительство станции осуществляет российская государственная корпорация «Росатом». Деньги на строительство АЭС также выделяет Россия — Москва предоставила Минску кредит в 10 миллиардов долларов на 35 лет и под 3,3 процента годовых. Белоруссия планирует начать платежи по займу только в 2023 году.

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Предыдущий этап — подготовку комплекса физической защиты станции — инженеры закончили в конце ноября. До физического запуска второго блока фактически остается только загрузить ядерное топливо в реактор. На данный момент его готовность оценивают в 95 процентов.

Первый энергоблок Белорусской АЭС запустили осенью 2020 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда объявил страну «ядерной державой» и назвал событие историческим.

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Дмитрий Настасьев
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