Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко после официального запуска первой в стране атомной электростанции объявил республику ядерной державой, сообщает БЕЛТА.

«Все так буднично, как будто метро построили», — указал он, добавив, что событие можно считать историческим для жизни страны. Для запуска Лукашенко прилетел на территорию АЭС на вертолете. Согласно программе, он должен был посетить здание первого энергоблока и дать разрешение на подъем его электрической мощности до 400 мегаватт.

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В объединенную энергосистему страны энергоблок включили еще 3 ноября. Его ввод в промышленную эксплуатацию намечен на начало 2021 года. Запуск второго энергоблока ожидается в 2022-м.

Сразу же после объявления о включении в энергосистему Литва остановила все торги электроэнергией с республикой. Решение означает, что ни Белоруссия, ни Россия также не смогут продавать электроэнергию в Эстонию и Латвию, поскольку Литва является для них точкой входа для импорта.

Белорусская АЭС построена на российский кредит в размере десяти миллиардов долларов. Летом Москва согласилась снизить ставку по кредиту и продлить его на два года. В пятницу, 5 ноября, Лукашенко во время открытия третьей ветки метро в Минске заявил, что республике необходима и вторая АЭС, чтобы уйти от импорта углеводородов. По его мнению, строительство станций является «счастьем и подарком».

В конце сентября стало известно, что госдолг Белоруссии с начала года вырос почти на треть. По показателю на душу населения страна уже опередила Украину.