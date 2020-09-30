Белоруссия увеличила госдолг почти на треть

Государственный долг Белоруссии с начала года вырос почти на треть (29,1 процента) — до 57,8 миллиарда белорусских рублей (21,5 миллиарда долларов по текущему курсу). Об этом говорится в сообщении белорусского министерства финансов.
В общей сложности за восемь месяцев власти республики привлекли займы в размере 1,9 миллиарда долларов. Внешний госдолг увеличился до 17,7 миллиарда долларов.
Погашение внешнего долга за это время составило 1,16 миллиарда долларов, из них 533 миллиона ушло правительству и банкам России, а 387 миллионов — Китаю.
Ранее президент России Владимир Путин и действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко договорились о выделении республике нового кредита в размере 1,5 миллиарда долларов, из которых миллиард предоставят в этом году. По всей видимости, он пойдет на платежи по текущим обязательствам.
Уже после этого Лукашенко предложил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко построить в регионе совместный морской порт. Деньги на него действующий глава Белоруссии собрался взять из средств, которые в виде кредита предоставила Россия на строительство Белорусской АЭС.
Для сравнения, госдолг Украины на 1 сентября составил 85,1 миллиарда долларов, что в пересчете на душу населения несколько меньше, чем у Белоруссии.
Рост госдолга для Белоруссии сопровождается истощением золотовалютных резервов. На поддержку курса белорусского рубля Нацбанк к 1 сентября менее чем за месяц потратил 15 процентов запасов.