Лукашенко собрался строить морской порт на российские деньги

В ходе встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил построить в российском регионе совместный морской порт, сообщает БЕЛТА.

При этом осуществлять проект он собрался на деньги, сэкономленные во время строительства Белорусской АЭС. Сама станция возводится за счет российского кредита в размере десяти миллиардов долларов. В июле Россия в рамках поддержки республики продлила его срок на два года и снизила ставку до 3,3 процента годовых.

Порт в России Лукашенко понадобился из-за конфликта со странами Балтии, которые возмутились событиями в республике после президентских выборов 9 августа.

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Бессменный глава республики утверждает, ссылаясь на данные ЦИК, что набрал более 80 процентов голосов. Оппозиция полагает голосование полностью сфальсифицированным, а реальным победителем называют Светлану Тихановскую. Массовые протесты не прекращаются последние полтора месяца. На этой неделе Лукашенко провел тайную инаугурацию, однако Европа отказалась признавать его законно избранным президентом.

На этом фоне действующий президент пообещал перенаправить грузовые потоки из портов стран Балтии в Россию, хотя это и обойдется ему дороже. В Москве сообщили о готовности рассмотреть такое предложение.

Однако до какой-либо конкретики дело не дошло, ведь инициатива требует существенных инвестиций, для которых, вероятно, потребуется российский заем. Своих денег у Белоруссии нет, в сентябре Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о выдаче нового кредита в размере 1,5 миллиарда долларов.