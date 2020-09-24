Прибалтика расширит санкционный список в отношении Белоруссии

Латвия, Литва и Эстония расширят санкционный список должных лиц Белоруссии, ответственных, по мнению Прибалтики, за фальсификацию президентских выборов и насилие против мирных протестующих. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает Delfi.

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В перечень попадут еще более 100 человек, в том числе судьи, работники администрации президента Александра Лукашенко и белорусских силовых структур. Им, в частности, планируется запретить въезд в страны Прибалтики, сообщил представитель литовского президента Антанас Бубнялис.

«Черный список» из 103 фамилий планируется опубликовать 25 сентября.

31 августа страны Прибалтики объявили персонами нон-грата Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников.

Сам белорусский лидер пообещал поставить на место «зажравшуюся» Литву и заявил, что прибалтам приказали выступить против Минска. «Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — сказал Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты граждан, не согласных с официальными результатами. Первые акции жестко разгонялись. Литва активно поддерживает противников Лукашенко.