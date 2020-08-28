Лукашенко пригрозил ответить на санкции «зажравшихся» Польши и Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил дать ответ на введение санкций со стороны ряда стран, в том числе Польши и Литвы, передает БЕЛТА.

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил Лукашенко.

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По его словам, поляки и литовцы барражировали через Белоруссию в Китай и Россию, теперь же им придется летать через Балтику или Черное море. «А по санкционной продукции [на которую Россия ввела эмбарго] — пусть даже не мечтают», — добавил президент.

Он также рассказал, что поручил правительству подготовить предложение о переориентации всех торговых потоков из литовских портов. «Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30 процентов литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — заверил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что Белоруссия уже была под санкциями, поэтому не надо ее пугать.

Ранее власти Литвы подготовили санкционный список из 118 должностных лиц Белоруссии, которые, по данным Вильнюса, причастны к фальсификации президентских выборов 9 августа и применении насилия в отношении протестующих. Польша призывала Евросоюз ввести обширные санкции против Минска.