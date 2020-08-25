Россия заявила о вмешательстве Литвы в дела Белоруссии

Заявления Литвы по выборам в Белоруссии и предоставление убежища кандидату в президенты Светлане Тихановской являются вмешательством в дела другого государства. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов убежище на своей территории и организовывает ее встречи не только с руководством Литвы, но и высокопоставленными представителями США и стран Европейского союза, призывая «к решительным международным действиям».

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По ее словам, такие шаги Вильнюса, которые «литовские мастера политических интриг» хотят замаскировать под желание помочь белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию.

Как пояснила Захарова, вместо того чтобы дать белорусскому народу возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии навязывает Белоруссии «правильное» с его точки зрения решение.

В МИД России также оценили последние заявления главы МИД Литвы Линаса Линкявичуса о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, призывы ввести санкции против него и другие действия официального Вильнюса после выборов в Белоруссии и его контакты с оппозицией. В российском ведомстве сравнили заявления Литвы по ситуации в Белоруссии с попытками тушить пожар керосином и предупредили, что это «может быть весьма опасно и для любителей подобных технологических опытов».

Литва отказалась признать официальные результаты президентских выборов в Белоруссии 9 августа, согласно которым Лукашенко получил 80 процентов голосов. 19 августа МИД Литвы внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список невъездных. Страна запретила въезд еще 31 белорусскому чиновнику, глава ведомства Линас Линкявичюс не стал раскрывать весь список, но уточнил, что в него попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию.