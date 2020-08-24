Бывший президент Литвы призвала изолировать власти Белоруссии

Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте призвала изолировать белорусские власти, передает Delfi.

«Этот режим должен быть изолирован политически и дипломатически. В отношении представителей Белоруссии — не народа — должны применять не только политические, но и экономические санкции», — заявила Грибаускайте. Она призвала перестать «играть и сидеть на двух стульях, как отчасти делал Запад» и Литва.

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Грибаускайте прокомментировала разгоны протестов, которые вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал 80 процентов голосов. «Массовое применения жестокой силы» против протестующих в Белоруссии «рано или поздно будет оценено как преступление против человечности», считает она.

«Я думаю, мы не можем вести двойную игру, если хотим быть верны нашей свободе и пройденному пути», — подчеркнула экс-президент.

В воскресенье, 23 августа, в центре Минска состоялась акция протеста численностью до 250 тысяч человек. Лукашенко прилетел в свою резиденцию на вертолете, в бронежилете и с автоматом в руках. Он поблагодарил силовиков и сравнил протестующих с крысами. Между тем в Литве 50 тысяч человек приняли участие «Путь свободы» в поддержку белорусов, встав живой цепью. В мероприятии участвовала и Грибаускайте.