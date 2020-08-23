Лукашенко с вертолета сравнил протестующих с крысами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующие, которые принимали участие в многотысячной акции на проспекте Победителей, «как крысы разбежались». Видео с комментарием Лукашенко из вертолета опубликовало агентство БЕЛТА в своем Telegram-канале.

На записи слышно, как глава государства, который летит в вертолете над Минском, просит подлететь ближе к проспекту у Дворца независимости. В ответ на вопрос одного из сопровождающих о том, где все демонстранты, глава государства отметил, что они все убежали, так как узнали о «жарком ответе».

Ранее сообщалось, что Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках. Отмечается, что президент вышел из транспортного средства в сопровождении охраны и в бронежилете.