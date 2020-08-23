Коля Лукашенко надел военную форму и взял автомат

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Коля Лукашенко, сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, надел военную форму и взял автомат. Видео полета сына президента с отцом на вертолете публикует Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах видно, как Лукашенко-старший осматривает ситуацию вокруг своей резиденции с вертолета. На заднем фоне виден Коля, который поправляет воинское снаряжение и затем выходит из кадра.

Ранее в сети появилось видео прибытия Лукашенко на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках. На видео видно, как глава государства выходит из вертолета с охраной и несет в левой руке автомат Калашникова. Пользователи предположили, что одним из вооруженных охранников Лукашенко был его сын.