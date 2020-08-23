На подступах к резиденции Лукашенко появилась бронетехника

Милиция и военные перекрыли Подходы к Дворцу независимости Белоруссии, который является резиденцией президента страны Александра Лукашенко. Возле здания появилась бронетехника, передает РИА Новости.

Колонна протестующих подошла вплотную к резиденции Лукашенко, силовики преграждают им путь грузовыми машинами, укрепив стену металлическими щитами. По неподтвержденной информации, Лукашенко находится в здании и собирается покинуть резиденцию на вертолете.

Ранее сообщалось, что участники акции белорусской оппозиции заняли площадь Независимости в центре Минска. Движение транспорта по проспекту остановлено, противники президента движутся в разных направлениях до соседней станции метро «Октябрьская» и дворца Республики.

Митингующие выходят на улицы уже в течение двух недель, они требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить руководство страны в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.