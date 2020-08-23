Тихановская заявила о запугивании белорусов Лукашенко

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская посчитала заявления президента страны Александра Лукашенко о полной боеготовности запугиванием народа. Соответствующее интервью она дала агентству BNS.

«Это шаг, к которому наш народ уже привык. Это обычное запугивание людей. Но белорусы больше не боятся, они готовы отстаивать свои права», — утверждает Тихановская.

Она также считает, что, если военным дадут приказ разогнать мирных протестующих, они этого не сделают. «Это будет преступлением со стороны армии (...), не могут белорусы бить белорусов. Я более чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают», — сказала Тихановская.

Ранее, 22 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал военному командованию республики задействовать «самые жесткие меры», чтобы отстоять территориальную целостность государства. Кроме того, он дал поручение силовикам стабилизировать ситуацию и навести порядок в стране за два дня.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, она получила 10 процентов голосов, а Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. В настоящий момент она находится в Литве. В Белоруссии вторую неделю продолжаются массовые протесты с требованием новых и честных выборов.