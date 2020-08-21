Названо условие возвращения Тихановской в Белоруссию

Пресс-секретарь бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина в эфире телеканала «Дождь» назвала условие ее возвращения на родину без угрозы для ее жизни. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Красулиной, в штабе Тихановской считают, что «достаточно безопасно будет для нее возвратиться в Беларусь тогда, когда начнется процесс переговоров по мирной передаче власти». Она добавила, что Тихановская вернется в Белоруссию, когда «выскажутся об этом ответственные лица и как только они сядут за стол переговоров».

Ранее Светлана Тихановская в ходе пресс-конференции в Вильнюсе заявила, что обязательно вернется на родину, но не сейчас, а когда будет чувствовать себя в безопасности.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, она получила 10 процентов голосов, а Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. В стране вторую неделю продолжаются массовые протесты с требованием новых и честных выборов.