Тихановская ответила на вопрос о возвращении в Белоруссию

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что обязательно вернется в Белоруссию, но не сейчас. На соответствующий вопрос она ответила во время своей пресс-конференции в Вильнюсе, трансляцию вело «Радыё Свабода» на YouTube.

По словам Тихановской, она сможет приехать, когда будет чувствовать себя в безопасности. «Я очень люблю свою родину», — добавила она.

Ранее 21 августа лидер оппозиции записала новое обращение, в котором призвала рабочих белорусских заводов продолжать и расширять забастовки, несмотря на поступающие им угрозы и давление со стороны руководства. «Диктатура уже дрожит», — сказала Тихановская.

Ранее Координационный совет оппозиции, собранный в Белоруссии, попытался установить контакт с администрацией действующего президента Александра Лукашенко и объяснить свои цели, однако обращение проигнорировали. Генпрокуратура страны возбудила против общественной организации уголовное дело о попытке захвата власти.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ объявили забастовку или готовятся к ней. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.