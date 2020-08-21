Белорусская оппозиция отказалась от «украинского сценария»

Белорусская оппозиция отказалась от смены власти по сценарию украинского Майдана. Об этом заявил бывший претендент на пост президента Валерий Цепкало, передает «Интерфакс — Запад».

«Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Произошла революция [на Украине], и эта революция произошла вне рамок электорального цикла», — сказал Цепкало.

Ранее он выступил против размещения в Белоруссии войск НАТО и России.

Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало не был допущен к участию в президентских выборах. МВД начало проверку в отношении оппозиционера, после чего он покинул страну. Предвыборный штаб Цепкало, как и штаб арестованного экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, поддержал кандидатуру Светланы Тихановской — жены популярного блогера Сергея Тихановского, который находится в СИЗО.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. В стране начались массовые протесты. Тихановская уехала в Литву. Был создан Координационный совет оппозиции.