В белорусской оппозиции выступили против размещения войск НАТО или России

Экс-соперник Александра Лукашенко в президентской гонке Валерий Цепкало выступил против размещения в Белоруссии военных НАТО или России. Об этом он заявил в пятницу, 21 августа, во время пресс-конференции онлайн, передает «Интерфакс».

«Мы не должны позволить, чтобы войска НАТО хоть каким-то образом могли присутствовать на территории Белоруссии, чтобы создавать угрозу для России или другой страны — Украины», — сказал Цепкало.

Но также, по словам представителя оппозиции, нельзя допустить, чтобы российские войска находились в Белоруссии и могли «даже потенциально» создать угрозу для Украины. Белоруссия должна иметь хорошие отношения со всеми соседями и проводить политику нейтралитета, уверен Цепкало.

Ранее он заявил, что США обещали белорусской оппозиции пока не отправлять нового посла в Минск, а слушания по Белоруссии в американском Конгрессе могут состояться в конце августа.

В Белоруссии больше недели продолжаются протесты с требованием новых президентских выборов. Действующий президент Александр Лукашенко заявил, что в программе оппозиции предлагается выйти из Союзного государства, Евразийского союза и ОДКБ, установить контроль на границе с Россией и подать заявку на членство в Евросоюзе и НАТО. Оппозиционеры открестились от таких планов.