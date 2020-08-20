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Бывший соперник Лукашенко сообщил о решении США не отправлять посла в Минск

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Фото: @tsepkalo.official

Бывший соперник Александра Лукашенко в президентской гонке Валерий Цепкало сообщил, что США обещали белорусской оппозиции пока не отправлять нового посла в Минск, передает РИА Новости.

Цепкало не уточнил, кто сообщил об этом решении.

Он добавил, что слушания по Белоруссии в Конгрессе США могут состояться в конце августа — начале сентября. «С 1 сентября или с 28 августа. Где-то в это время они возвращаются с каникул. Тогда это все будет организовываться», — сказал Цепкало.

Основателя белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом в президенты, МВД начало в отношении него проверку, после чего оппозиционер покинул страну. Его штаб, как и штаб арестованного экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, поддержал на выборах Светлану Тихановскую — жену популярного блогера Сергея Тихановского, который находится в СИЗО.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов, Тихановская — 10 процентов. По всей стране вспыхнули массовые протесты, которые жестко разгонялись.

В 2008 году Белоруссия отозвала посла из Вашингтона из-за введенных против Минска санкций. Американский посол также покинул республику. Представительства двух стран возглавляли временные поверенные. В 2020 году Белоруссия и США договорились обменяться послами.

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