Власти Литвы захотели встретиться с правительством Белоруссии

Власти Литвы хотели бы встретиться с членами правительства Белоруссии для обсуждения сложившейся там ситуации. Об этом сообщил литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис, передает Delfi.

«Мы ищем способы, чтобы институт посредничества заработал, — сказал Сквернялис. — Возможно, один из вариантов —определенные контакты с правительством».

В данный момент обсуждается, будут ли это контакты на уровне министров иностранных дел или же глав правительств, добавил он. На вопрос журналистов, предпринимаются ли попытки договориться о встрече в Минске, Сквернялис ответил: «Конечно».

Ранее премьер-министр Литвы встретился с оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая в данный момент находится в этой стране.

13 августа прибалтийские республики и Польша заявили, что готовы выступить посредниками в урегулировании политического кризиса в Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. В стране вспыхнули массовые протесты, которые жестко разгонялись. Известно о четырех погибших. Действия белорусских властей вызвали критику на Западе. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Лукашенко не может быть признан легитимным президентом.