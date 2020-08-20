Премьер Литвы встретился с Тихановской

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава правительства в очередной раз подчеркнул готовность стран Прибалтики поддержать демократические преобразования в Белоруссии и выразил надежду на то, что дети Тихановской скоро смогут обнять своего отца Сергея, который сейчас находится в заключении.

Они обсудили то, с чем пришлось столкнуться Тихановской во время предвыборной кампании, и огромную ответственность, возложенную на нее. По мнению премьера, в настоящее время в Белоруссии наблюдается пробуждение нации, и в этом Вильнюс ее поддерживает. Сквернялис добавил, что «путь к свободному обществу будет нелегким и потребует большой выдержки», и выразил надежду, что белорусам ее хватит.

11 августа Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Она призналась, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны объявили забастовку.