Латвия отказалась признать Тихановскую президентом Белоруссии

Власти Латвии отказались признать Светлану Тихановскую президентом Белоруссии, передает ТАСС.

Рига не видит возможности назвать Тихановскую победителем по итогам голосования на президентских выборах, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Он пояснил, что «никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов». «Мы, конечно, не знаем реальных результатов выборов 9 августа, поскольку видим масштабную фальсификацию», — цитирует Ринкевичса Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Глава латвийского МИД отметил, что решение о повторных выборах может быть принято только в самой Белоруссии, голосование должно пройти при участии международных наблюдателей.

Ранее сама Тихановская призвала Европу не признавать победу Александра Лукашенко. Она заявила, что выборы не были честными, результаты сфальсифицировали. Экс-кандидат напомнила, что инициировала создание Национального координационного совета Белоруссии, чтобы содействовать мирному трансферу власти.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Латвия, Литва и Польша разработали план помощи Белоруссии по выходу из политического кризиса.

По официальным данным, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. По всей Белоруссии вторую неделю идут массовые протесты.